Basket, Europei femminili 2023: esordio amaro per l’Italia, la Repubblica Ceca passa 58-61

Esordio amaro per l’Italia. Le azzurre allenate dal commissario tecnico Lino Lardo vengono sconfitte dalla Repubblica Ceca mediante il punteggio di 58-61 nel match valevole per la prima giornata del Gruppo B degli Europei 2023 di basket femminile. Il cammino continentale dell’Italia, dunque, si fa immediatamente in salita e domani sarà necessario vincere contro Israele.

ITALIA-REPUBBLICA CECA 58-61 (17-17, 16-15, 17-11, 8-18)

A firmare il primo canestro della partita è André con un tiro da due, ma a tentare la fuga sono le ceche che, trascinate da Brezinova, si porta sul 5-8. A quel punto le ragazzi guidate da Lino Lardo prendono in mano la gara, piazzando un parziale di 10-0 che le proietta sul 15-8. Il buon finale di primo quarto della Repubblica Ceca rimette tutto in equilibrio, tanto da chiudere sul 17-17. Nel secondo parziale Sipova riporta avanti le sue compagne, ma il match resta molto equilibrato e caratterizzato da continui ribaltamenti di fronte. Il massimo vantaggio ceco è di cinque punti, ma ben presto le azzurre si rifanno sotto e rimettono la testa avanti grazie a due fantastiche triple di Francesca Pan. Il tiro da tre di Spreafico permette all’Italia di andare a riposo sul 33-32.

Nella ripresa la Nazionale Italiana si rende protagonista di un avvio strepitoso con una nuova grande prestazione di Spreafico che, a suon di triple, tramortisce la squadra avversaria. Il parziale messo a referto da parte delle azzurre è addirittura di 13-0, ma la Repubblica Ceca, nonostante il pesante colpo, reagisce e ricuce parzialmente il gap, che alla fine del terzo quarto è di sette punti (50-43). In apertura degli ultimi dieci minuti sono le ceche a partire a razzo con un parziale di 6-0 che le riporta ad una sola lunghezza dalle rivali. Il botta e risposta si protrae praticamente fino alla fine, con l’Italia che prova ad affidarsi a Zandalasini e Villa per difendere il risultato, ma la Repubblica Ceca trova il guizzo giusto e porta a casa la partita con lo score di 58-61.