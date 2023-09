Italia-Svezia oggi in tv: orario e diretta streaming Europei baseball 2023

Sta per terminare il contro alla rovescia per Italia-Svezia, partita valevole per il girone B dei Europei di baseball 2023, in programma da domenica 24 settembre a domenica 1 ottobre in Repubblica Ceca. Gli uomini di Mike Piazza, dopo aver battuto l’esordiente Ungheria, torna in campo per conquistare un altro successo e proseguire l’avventura nel migliore dei modi. Gli azzurri devono vedersela ora con la compagine svedese, reduce dalla sfida contro la Gran Bretagna. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 17.30 di lunedì 25 settembre allo Trebic Na Hvezde di Trebic, in Repubblica Ceca. Di seguito, le indicazioni per seguire in diretta tv e streaming la partita Italia-Svezia della rassegna continentale 2023 di baseball.

STREAMING E TV – La partita Italia-Svezia degli Europei di baseball 2023 non godrà di copertura televisiva in Italia. Sarà però trasmessa in diretta streaming sulla piattaforma baseballeurope.tv, a cui è possibile accedere sottoscrivendo un abbonamento per l’interna manifestazione o acquistando la singola partita. In alternativa, Sportface.it vi terrà aggiornati con la cronaca al termine e tutti i risultati e le classifiche aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.