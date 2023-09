Brindisi-Benevento oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Ecco le informazioni relative alla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Brindisi-Benevento, match valevole per la quinta giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I padroni di casa, dopo aver ottenuto la loro prima vittoria stagionale, vogliono proseguire su questa strada per scalare la classifica. La compagine giallorossa, dal suo canto, è reduce da un importante successo ed ha intenzione di accorciare le distanze dalle prime della graduatoria del girone C. La partita andrà in scena nella giornata di lunedì 25 settembre alle ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 253.

