Europei baseball 2023: tutti i risultati e le classifiche

Tutti i risultati e le classifiche degli Europei di baseball 2023, in programma da domenica 24 settembre a domenica 1 ottobre in Repubblica Ceca. Sono 16 le squadre al via, pronte a darsi battaglia nella corsa verso il titolo continentale, ma anche per conquistare la permanenza nel massimo campionato continentale . Presente anche l’Italia di Mike Piazza, inserita nella Pool B con Gran Bretagna, Ungheria e Svezia. Di seguito, i risultati di tutte le partite e le classifiche dei gironi aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero alcuna emozione.

CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV

Tutti i risultati dei gironi

DOMENICA 24 SETTEMBRE

Svizzera-Israele (girone D)

Ucraina-Croazia (girone C)

Ungheria-Italia (girone B)

Grecia-Spagna (girone A)

Germania-Belgio (girone D)

Francia-Ungheria (girone C)

Svezia-Gran Bretagna (girone B)

Austria-Repubblica Ceca (girone A,)

LUNEDI’ 25 SETTEMBRE

Svizzera-Belgio (Girone D)

Olanda-Ucraina (Girone C)

Ungheria-Gran Bretagna (Girone B)

Spagna-Austria (Girone A)

Francia-Croazia (Girone C)

Italia-Svezia (Girone B)

Grecia-Repubblica Ceca (Girone A)

Israele-Germania (Girone D)

MARTEDI’ 26 SETTEMBRE

Belgio-Israele (Girone D)

Ucraina-Francia (Girone C)

Svezia-Ungheria (Girone B)

Austria-Grecia (Girone A)

Germania-Svizzera (Girone D)

Croazia-Olanda (Girone C)

Gran Bretagna-Italia (Girone B)

Repubblica Ceca-Spagna (Girone A)

Classifiche gironi Europei baseball 2023

GIRONE A

Austria 0V-0P

Repubblica Ceca 0V-0P

Spagna 0V-0P

Grecia 0V-0P

GIRONE B

Gran Bretagna 0V-0P

Ungheria 0V-0P

Italia 0V-0P

Svezia 0V-0P

GIRONE C

Croazia 0V-0P

Francia 0V-0P

Olanda 0V-0P

Ucraina 0V-0P

GIRONE D

Belgio 0V-0P

Germania 0V-0P

Israele 0V-0P

Svizzera 0V-0P