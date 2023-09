Regolamento Europei baseball 2023: la formula e come funzionano

Il regolamento e la formula degli Europei di baseball 2023, in programma da domenica 24 settembre a domenica 1 ottobre in Repubblica Ceca: ecco tutto quel che serve sapere. Ogni partita si gioca al meglio dei nove inning, ma può terminare in anticipo per manifesta superiorità. Infatti, se dopo sette inning, il margine è maggiore o uguale a 10 punti oppure se dopo cinque inning, il margine è maggiore o uguale a 15 punti. Se dopo nove inning il punteggio fosse pari, si giocherà un extra inning, in cui verrà posizionato un corridore in seconda base.

Le squadre partecipanti sono 16, suddivise in quattro gironi da quattro ciascuno. Le prime due di ciascun raggruppamento accedono al tabellone ad eliminazione diretta (con quarti di finale, semifinali e finali per il primo e terzo posto). Le altre due squadre giocheranno invece il tabellone che decreta i piazzamenti e le tre squadre che verranno retrocesse al livello inferiore. La classifica del tabellone retrocessione verrà determinata dall’esito delle finali per i piazzamenti. Di seguito, i criteri per determinare la classifica e sciogliere eventuali parità.

Europei baseball 2023: criteri classifica

Per sciogliere eventuali parità al termine dei gironi e definire le classifiche si guarderanno in prima battuta gli scontri diretti. Qualora le squadre a pari merito fossero più di due si guarderà la classifica avulsa. Se tutte avessero un bilancio reciproco di 1-1, si andrebbe a calcolare il Team’s Quality Balance (TQB), ossia la somma di punti segnati divisi per gli inning giocati in attacco meno la somma dei punti concessi divisi per gli inning giocati in difesa. In formula, (RS/IPO)-(RA/IPD)=TQB, dove RS e RA sono “runs scored” e “runs allowed” ed IPO e IPD sono “innings played on offense” e “inning played on defense”.

In caso di ulteriore parità, si va a vedere l’Earned Runs Team’s Quality Balance (ER-TQB). La formula è la stessa del TQB, ma al posto di punti segnati e punti concessi bisogna conteggiare i punti guadagnati segnati e i punti guadagnati concessi. Se dovesse persistere la parità, si andrà a vedere la media battuta più alta. Nel caso in cui la parità ancora non si sciogliesse, si ricorre al più tradizionale e “fortunato” lancio della monetina.