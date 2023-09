Catania-Foggia oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Catania-Foggia, match valevole per la quinta giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. I padroni di casa, dopo lo scialbo pareggio a reti bianche dello scorso turno, sperano di tornare al successo davanti ai propri tifosi per risalire posizioni in classifica. La compagine rossonera, dal suo canto, arriva da una bella vittoria ed ha intenzione di dare seguito ai risultati. La partita andrà in scena nella giornata di lunedì 25 settembre alle ore 20:45 e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport 251.

