Oggi in tv Golden Gala Firenze 2023 atletica: programma, orari e diretta streaming

Tutto pronto per la Golden Gala di Firenze 2023, terza tappa della Wanda Diamond League di atletica leggera: ecco le informazioni per seguire tutte le gare dell’evento intitolato alla leggendaria “Freccia del Sud”. Non si svolgerà l’atteso duello tra l’americano Kerley e il campione olimpico Marcell Jacobs, costretto nuovamente a dare forfeit per un problema fisico, ma non mancheranno le sfide da seguire. In chiave azzurra, fari puntati soprattutto sui campioni olimpici della 4×100 Fausto Desalu e Filippo Tortu (entrambi in gara sui 200 metri), ma anche Larissa Iapichino, Ayomide Folorunso, Daisy Osakue, Leonardo Fabbri, Zane Weir, Emmanuel Ihemeje e Tobia Bocchi, ma non solo. L’appuntamento è a partire dalle ore 18.30 di venerdì 2 giugno allo Stadio Luigi Ridolfi di Firenze.

STREAMING E TV – L’evento sarà trasmesso in diretta tv in chiaro su Rai Tre a partire dalle ore 20.00 e in streaming su Rai Play. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, tutti i risultati e la cronaca al termine. Di seguito, il programma dettagliato con gli orari di tutte le gare del Golden Gala di Firenze 2023.

Programma Golden Gala Firenze 2023

18.30 Lancio del disco femminile

18.45: Salto triplo maschile

19.15 Getto del peso maschile

19.43 Salto con l’asta femminile

20.04 400m ostacoli femminili

20.15 200m maschili

20.20 Salto in alto maschile

20.25 3000m siepi femminili

20.42 Salto in lungo femminile

20.44 100m femminili

20.56 110m ostacoli maschili

21.06 5000m maschili

21.28 400m femminili

21.39 100m maschili

21.49 1500m femminili