Bari-Sudtirol oggi in tv: data, orario e diretta streaming semifinale Playoff Serie B 2022/2023

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Bari-Sudtirol, match del San Nicola valevole per il ritorno delle semifinali dei playoff del campionato italiano di Serie B 2022/2023. I ragazzi di Michele Mignani, dopo la sconfitta subita nella gara di andata del Druso, hanno assolutamente bisogno di vincere per raggiungere la finale. Gli altoatesini di Pierpaolo Bisoli, dal canto loro, partono con un gol di vantaggio e dovranno cercare di difenderlo fino al termine della sfida. La partita andrà in scena nella giornata di venerdì 2 giugno alle ore 20:30; la diretta televisiva sarà affidata a Sky Sport, mentre lo streaming a Dazn, SkyGo e Now.

