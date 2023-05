Golden Gala, nuovo forfait di Jacobs: “Percorso di recupero non ancora concluso”

Ancora brutte notizie per Marcell Jacobs, dovrà rinunciare alla Diamond League di Firenze, dove venerdì sera avrebbe dovuto incrociare lo statunitense Fred Kerley, vicecampione olimpico e campione mondiale dei 100 in carica. Il duello sarà ancora una volta rinviato. Cinque giorni l’azzurro è stato fermato da un leggero blocco lombo-sacrale, per il quale si era reso necessario un consulto a Monaco di Baviera: “Il percorso di recupero dal problema emerso nei giorni scorsi – fa sapere la federazione atletica – non si è ancora del tutto completato”.