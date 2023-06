Alcaraz-Shapovalov oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Roland Garros 2023

Carlos Alcaraz affronterà Denis Shapovalov nel terzo turno del Roland Garros 2023, secondo Slam della stagione, sulla terra rossa di Parigi. Sfida molto intrigante, almeno sulla carta, quella tra il numero uno del mondo e il talentuoso canadese, non a caso programmati nella sessione serale di giornata sul Philippe Chatrier. Il giovane iberico parte chiaramente con tutti i favori del pronostico, sia per quanto messo in mostra finora in questa stagione sul rosso, sia perché Shapovalov in questo 2023 sta invece faticando davvero tanto ad ottenere risultati. Per lui anche qualche problema fisico nel corso delle ultime settimane, ma a Parigi sono arrivate due incoraggianti vittorie ai danni di Nakashima e Arnaldi.

Alcaraz e Shapovalov scenderanno in campo oggi, venerdì 2 giugno, nella sessione serale che si aprirà alle 20:15. La diretta televisiva è affidata ad Eurosport, che segue il secondo Slam stagionale attraverso i due canali di riferimento Eurosport 1 ed Eurosport 2. Disponibile anche una diretta streaming attraverso la piattaforma Discovery+ (solo per abbonati Eurosport). Anche gli abbonati a DAZN, Sky (210 e 211) e Tim Vision avranno a disposizione i due canali lineari di Eurosport per non perdersi alcuno scambio del prestigioso evento transalpino. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà costantemente il Roland Garros 2023. Il nostro sito, infatti, accompagnerà i propri lettori con dirette testuali, news, approfondimenti, highlights, parole dei protagonisti e contenuti esclusivi per tutta la durata del torneo.