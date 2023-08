Mondiali atletica Budapest 2023, 20km marcia femminile oggi in tv: canale, orario e streaming

Tutto pronto per la 20km femminile di marcia dei Mondiali di atletica leggera 2023, in corso di svolgimento a Budapest fino a domenica 27 agosto. Dopo la 20 chilometri maschile che ha assegnato le prime medaglie di questa rassegna iridata, tocca alle donne cimentarsi sulla distanza. L’Italia vuole provare ad inserirsi nella lotta per le posizioni che contano con la campionessa olimpica in carica Antonella Palmisano, a caccia di un altro podio iridato dopo il bronzo di Londra 2017, Eleonora Anna Giorgi e Valentina Trapletti. Chi salirà sul podio e ai aggiudicherà il titolo? L’appuntamento è per le ore 7.15 di domenica 20 agosto a Budapest, in Ungheria. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la 20 chilometri femminile di marcia dei Mondiali 2023.

STREAMING E TV – La 20km femminile di marcia dei Mondiali di Budapest 2023 di atletica sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Summer, Sky Sport Arena, Eurosport 1 e in chiaro su Rai Due, mentre la diretta streaming sarà garantita da Sky Go, Now, Discovery +, Dazn e Rai Play. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con una diretta testuale, la cronaca al termine, tutti i risultati ed il medagliere aggiornati in tempo reale per non perdersi davvero nulla.