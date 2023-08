LIVE – Marcia 20km femminile Mondiali atletica Budapest 2023: aggiornamenti in DIRETTA

La diretta testuale live della 20km femminile di marcia dei Mondiali di atletica leggera 2023, in corso di svolgimento a Budapest fino a domenica 27 agosto. Dopo la 20 chilometri maschile che ha assegnato le prime medaglie di questa rassegna iridata, tocca alle donne cimentarsi sulla distanza. L’Italia vuole provare ad inserirsi nella lotta per le posizioni che contano con la campionessa olimpica in carica Antonella Palmisano, a caccia di un altro podio iridato dopo il bronzo di Londra 2017, Eleonora Anna Giorgi e Valentina Trapletti. Chi salirà sul podio e ai aggiudicherà il titolo? L’appuntamento è per le ore 7.15 di domenica 20 agosto a Budapest, in Ungheria. Sportface.it vi terrà compagnia con una diretta testuale live della 20km femminile di marcia dei Mondiali di Budapest 2023 di atletica aggiornata minuto per minuto, per non perdersi nemmeno un’emozione.

07:24 – Situazione invariata al passaggio al 2°km: Arenas e Montag si aggiungono a Palmisano e compagne in testa. A cinque e otto secondi Valentina Trapletti e Eleonora Anna Giorgi

07:20 – Kimberly Garcia (Perù) detta l’andatura in testa. C’è anche Antonella Palmisano nel gruppo davanti insieme a Yang e Perez

07:17 – Dopo l’oro di Martin nella 20km maschile, oggi la Spagna cercherà il bis con Maria Perez, detentrice del primato stagionale sulla distanza. Attenzione però anche alle cinesi Ma e Yang, oltre ovviamente alle nostre azzurre

07:15 – PARTENZA DA PIAZZA DEGLI EROI

07:10 – Benvenuti alla seconda giornata dei Mondiali di atletica. Si parte con la 20km di marcia femminile, oggi Budapest si è svegliata col sole. Niente ritardi come ieri: occhi puntati su Antonella Palmisano, Eleonora Anna Giorgi e Valentina Trapletti