Sanremo 2024, scaletta finale quinta serata: orari cantanti e ospiti, ecco a che ora finisce

La scaletta completa della quinta serata di Sanremo 2024, la finale di sabato 10 febbraio: ecco le anticipazioni, gli orari dei 30 cantanti in gara, degli ospiti della puntata conclusiva della kermesse, con lo svolgimento passo dopo passo di stasera, sabato 10 febbraio, dove si deciderà il vincitore di questa edizione. Dopo la serata delle cover, con i fischi al vincitore Geolier, lo stesso rapper napoletano proverà a vincere anche la finale: televoto decisivo per la classifica dei primi trenta, poi però tocca non solo al voto da casa ma anche a sala stampa e radio per il quintetto che ricanterà e si giocherà le prime cinque posizioni. Non solo: nei pdf diffusi dalla tv di Stato che vi mostriamo di seguito, sono previsti gli orari esatti di ogni esibizione, ma anche le anticipazioni sui siparietti di Amadeus e sui momenti dedicati agli ospiti. Il co-conduttore di questa quinta serata è Fiorello. La serata si chiuderà alle ore 02.25 circa, quando verrà proclamato il vincitore. Ecco di seguito tutte le informazioni.

