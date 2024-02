Sassuolo-Torino 1-1, Dionisi: “Prestazione buona, rammaricati per il risultato”

“Una prestazione veramente buona, offensiva e difensiva. Ci è mancato di osare un po’ di più, negli ultimi 20 metri si poteva fare meglio, potevamo fare il secondo gol, ci potevamo credere di più”. Lo ha detto l’allenatore del Sassuolo, Alessio Dionisi, a Sky Sport dopo il pareggio contro il Torino: “Dobbiamo toglierci questi pesi e andare in campo come abbiamo fatto la scorsa settimana, anche se non è arrivato il risultato, e come abbiamo fatto oggi. Ce la siamo giocata col Torino sul loro campo tecnico-tattico. Devo fare un plauso ai ragazzi, sono andati oltre il momento che è difficile e pesante, ci toglieremo le soddisfazioni che ci dobbiamo togliere. Avevamo di fronte una squadra forte, con valori individuali importanti, e l’abbiamo messa in difficoltà. Siamo rammaricati per il risultato”.

Sul suo futuro: “Sono al terzo anno qui, ho un rapporto ottimo con tutti. Poi so che nel calcio c’è un giudizio quotidiano, i giornali li leggo ma ho vissuto una settimana come le altre: credo in questa squadra, nel nostro obiettivo e credo che ne abbiamo preso coscienza. Questa squadra ha un futuro buono ma il futuro passa dal presente che significa fare il dodicesimo anno in serie A”.