Sanremo 2024, la scaletta della prima serata: orari, ordine di uscita cantanti e ospiti martedì 6 febbraio

La scaletta completa della prima serata di Sanremo 2024: ecco le anticipazioni e lo svolgimento passo dopo passo di martedì 6 febbraio. Sul palco dell’Ariston inizia la kermesse canora più attesa che terrà incollati agli schermi milioni di spettatori. Di seguito ecco allora la scaletta completa con tutte le informazioni “tecniche” fornite dalla Rai. Il co-conduttore al fianco di Amadeus è il vincitore dello scorso anno, Marco Mengoni, mentre gli ospiti sono la sciatrice Federica Brignone, l’attore Edoardo Leo, Daniela Di Maggio, madre del giovane musicista ucciso a Napoli, Lazza che si esibirà in piazza Colombo, Tedua che canterà dalla crociera. Al momento non ci sono gli orari precisi, che saranno resi noti alcune ore prima dell’inizio delle trasmissioni: una volta comunicati, ve li mostreremo di seguito in aggiornamento.

SCALETTA PRIMA SERATA SANREMO: ORDINE USCITA CANTANTI