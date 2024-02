Sanremo 2024, a che ora canta Angelina Mango? Orario preciso e come vederla in tv

A che ora canta Angelina Mango? Ecco l’orario preciso e come vedere in tv l’esibizione della cantante in occasione della prima puntata del Festival di Sanremo 2024. Per la prima volta sul palco dell’Ariston, la seconda classifica dell’ultima edizione di Amici è pronta a godersi quest’avventura e a far entusiasmare tutta Italia con la sua canzone dal titolo ‘La Noia’. Come previsto dalla scaletta, la giovane cantante uscita da Amici si esibirà per quindicesima, dopo i The Kolors. Per non perdersi la canzone di Angelina Mango, bisognerà dunque sintonizzarsi su Rai Uno, o in alternativa su Rai Play: l’orario preciso in cui canterà è intorno alle 23.50.