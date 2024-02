Salernitana-Empoli, programma e telecronisti Dazn Serie A 2023/2024

Il programma e i telecronisti su Dazn di Salernitana-Empoli, match valido per la ventiquattresima giornata di Serie A 2023/2024. All’Arechi la madre di tutte le partite per quanto riguarda la lotta per la salvezza: l’ultima sfida la penultima, obiettivo accorciare per i campani, tagliare fuori dalla corsa gli avversari per i toscani. Chi riuscirà ad avere la meglio? Appuntamento alle ore 20.45 di venerdì 9 febbraio.

Salernitana-Empoli sarà visibile su Dazn con la telecronaca di Luca Farina e Manuel Pasqual.