Darderi-Hanfmann oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Cordoba 2024

Luciano Darderi se la vedrà contro Yannick Hanfmann nei quarti di finale dell’ATP 250 di Cordoba 2024, torneo di scena sui campi in terra rossa della città argentina. Non si ferma il giovane tennista azzurro, che dopo aver superato le qualificazioni e il cileno Barrios Vera si è anche preso il lusso di vincere la sua prima partita contro un top-50 della classifica Atp. Sul rosso Luciano sta diventando sempre più un tennista competitivo non solo nei challenger, ma anche a un livello superiore, come dimostrato in questi giorni. Ora attende il tedesco, che quest’oggi è già sceso in campo per concludere il terzo set rinviato ieri per pioggia contro l’argentino Burruchaga.

Darderi e Hanfmann scenderanno in campo oggi, venerdì 9 febbraio, non prima delle 22:00. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento tramite i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Il torneo, inoltre, avrà un canale dedicato ovvero Sky Sport 252. Disponibili anche una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match di Darderi. Il nostro sito, infatti, accompagnerà i propri lettori con aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.