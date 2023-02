Sanremo 2023, terza serata: ordine di uscita cantanti e ospiti

Al via la terza serata del Festival di Sanremo 2023, ecco l’ordine di uscita di cantanti e ospiti. La scaletta sarà resa nota soltanto nel tardo pomeriggio, ma sappiamo già in che ordine canteranno i 28 artisti e vi segnaleremo in modo tempestivo l’ordine di uscita completo di stasera, giovedì 9 febbraio, nella terza serata sul palco dell’Ariston. Ecco dunque in che ordine si esibiranno i cantanti, che in una serata extralarge si presenteranno tutti e 28, più tardi verremo a sapere anche quale sarà l’orario per ciascun artista e per gli ospiti, che ricordiamo essere i Maneskin e Peppino Di Capri per quanto riguarda i cantanti.

LA SCALETTA UFFICIALE DETTAGLIATA

ORDINE USCITA CANTANTI TERZA SERATA

Paola & Chiara – “Furore”

Mara Sattei – “Duemilaminuti”

Rosa Chemical – “Made in Italy”

Gianluca Grignani – “Quando ti manca il fiato”

Levante – “Vivo”

Tananai – “Tango”

Lazza – “Cenere”

LDA – “Se poi domani”

Madame – “Il bene nel male”

Ultimo – “Alba”

Elodie – “Due”

Mr. Rain – “Supereroi”

Giorgia – “Parole dette male”

Colla Zio – “Non mi va”

Marco Mengoni – “Due vite”

Colapesce Dimartino – “Splash”

Coma_Cose – “L’addio”

Leo Gassmann – “Terzo cuore”

I Cugini di Campagna – “Lettera 22”

Olly – “Polvere”

Anna Oxa – “Sali (Canto dell’anima)”

Articolo 31 – “Un bel viaggio”

Ariete – “Mare di guai”

Sethu – “Cause perse”

Shari – “Egoista”

Gianmaria – “Mostro”

Modà – “Lasciami”

Will – “Stupido”