Sanremo, Paola Egonu: “L’Italia è un Paese razzista”

“L’Italia è un paese razzista, ma non tutti sono razzisti o tutti cattivi, ma se mi chiedete se c’è razzismo la risposta è sì”. Queste le dichiarazioni di Paola Egonu in conferenza stampa, che questa sera sarà la co-conduttrice al fianco di Amadeus e Gianni Morandi al festival di Sanremo. “L’Italia sta migliorando da questo punto di vista e non voglio fare la vittima, ma dico come stanno le cose”.