Finale Sanremo 2024, ultima serata sabato: gli ospiti e i cantanti in gara

Siamo giunti anche all’ultima serata per questa 74esima edizione del Festival di Sanremo. Sul palco dell’Ariston si decide il vincitore, in una finale a cinque dopo che avremo ascoltato nuovamente tutti e 30 i cantanti in gara e stilata la classifica generale. Dopo aver annunciato i primi cinque classificati i voti saranno infatti azzerati. Gli artisti si esibiranno nuovamente e saranno votati dalla giuria della sala stampa (33%), dalla giuria delle radio (33%) e dal pubblico a casa tramite televoto (34%). La somma dei voti di tutte le tre componenti decreterà la canzone vincitrice del Festival.

Insieme ad Amadeus, Fiorello farà da co-conduttore questa sera. Ospiti saranno Luca Argentero, Claudio Gioè per presentare “Màkari 3”, Gigliola Cinquetti per i 60 anni di “Non ho l’età” e il ballerino Roberto Bolle. Sul palco della nave Costa si esibirà il rapper Tedua, mentre in Piazza Colombo sul Suzuki Stage ci sarà Tananai. Di seguito i cantanti che si esibiranno giovedì 8 febbraio.

