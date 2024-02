Darderi-Baez oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Cordoba 2024

Luciano Darderi se la vedrà contro Sebastian Baez nella seconda semifinale dell’ATP 250 di Cordoba 2024, torneo di scena sui campi in terra rossa della città argentina. Continua la favola del qualificato azzurro, che sogna la sua prima finale della carriera sul circuito maggiore e l’ingresso tra i primi cento giocatori del mondo. Prima, però, c’è da battere il piccolo padrone di casa, numero ventisei del mondo e seconda testa di serie della manifestazione. Quest’ultimo ha vinto in due set l’unico precedente, andato in scena lo scorso anno proprio su questi campi. In quell’occasione, tuttavia, si trattava di un ottavo di finale. Darderi partirà leggermente sfavorito secondo le quote dei bookmakers. In caso di successo troverebbe nell’ultimo atto il vincitore del derby argentino che vedrà opposti l’altro qualificato Facundo Bagnis oppure Federico Coria.

Darderi e Baez scenderanno in campo oggi (sabato 10 febbraio). I due giocatori sono pianificati come terzo e penultimo match di giornata sulla Cancha Central. Prima di loro l’altra semifinale tra i sopracitati Bagnis e Coria, che daranno avvio alle operazioni non prima delle ore 22.00 italiane (le 18.00 locali). La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento tramite i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Il torneo, inoltre, avrà un canale dedicato ovvero Sky Sport 252. Disponibili anche una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il penultimo atto tra Darderi e Baez. Il nostro sito, infatti, accompagnerà i propri lettori con aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.