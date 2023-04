Montepremi Isola dei Famosi 2023: quanti soldi guadagnano i concorrenti?

L’Isola dei Famosi 2023 è finalmente iniziata e da lunedì 14 aprile tiene incollati allo schermo milioni di italiani. Il reality show che mette alla prova alcuni vip su un’isola deserta, nei panni di veri e propri naufraghi, fa sì che gli spettatori si pongano sempre la stessa domanda: qual è il montepremi e quanti soldi guadagnano i concorrenti. Andiamo a scoprirlo assieme, mettendo però in chiaro che tra le informazioni rese note in modo pubblico da Mediaset non figurano quelle relative al denaro.

MONTEPREMI ISOLA DEI FAMOSI 2023

Quanto guadagnano i concorrenti dell’Isola dei Famosi 2023? Quanto percepiscono i naufraghi? E qual è la cifra che spetta al vincitore? Centomila euro finiranno nelle mani di chi si aggiudicherà questa edizione, tuttavia una buona parte del montepremi, che varia di anno in anno e che non è stata comunicata, andrà in beneficenza. Ignoto, al contrario, se è previsto un cachet per gli altri concorrenti, o se la visibilità e i possibili accordi contrattuali che potranno nascere al termine del reality siano l’unica fonte di introito per chi non vincerà questa edizione. Qualora dovessero essere rese note le cifre esatte, provvederemo ad aggiornarvi non appena se ne saprà di più.