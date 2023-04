Dove si trova l’Isola dei Famosi 2023? Ecco in quale luogo lo fanno

L’Isola dei Famosi è ripartita con una nuova edizione da lunedì 17 aprile 2023. Il reality show di Canale 5 è già cominciato e sta tenendo compagni a tantissimi spettatori, che tra le tante curiosità si chiedono anche dove si trova l’isola in cui alcuni vip sono “naufragati” per vincere la trasmissione e in quale luogo lo fanno. Esattamente come lo scorso anno, i concorrenti sono situati in Honduras, più precisamente a Cayos Cochinos, un arcipelago di 14 isolotti.

LUOGO ISOLA DEI FAMOSI 2023

Dove si svolge l’Isola dei Famosi 2023? La risposta è l’arcipelago delle Cayos Cochinos, in Honduras. Dopo le prime tre edizioni che hanno avuto come location la Repubblica Dominicana, nella penisola di Samanà, e la settima edizione si è svolta in Nicaragua per via del colpo di stato in Honduras, tutte le altre edizioni del celebre programma di Mediaset sono andate in scena proprio in Honduras. L’edizione del 2023 dell’Isola dei Famosi quindi si svolge nelle Cayos Cochinos, un gruppo insulare composto da due isole e quattordici isolotti corallini situati a circa 30 km a nord-est di La Ceiba sulla costa settentrionale dell’Honduras. Non è del tutto deserta, ma sull’isola stando all’ultimo censimento risiedono un centinaio di persone abitanti.