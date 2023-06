Giochi Europei 2023: cerimonia d’apertura a Cracovia, l’Italia Team sfila tra gli applausi

La cerimonia d’apertura all’Henryk Reyman Municipal Stadium ha aperto ufficialmente Cracovia-Malopolska 2023, terza edizione dei Giochi Europei. Con Odette Giuffrida e Mauro Nespoli a sventolare la bandiera tricolore, l’Italia Team ha sfilato tra gli applausi per 24esima tra le 49 squadre (48 Paesi più il team dei rifugiati europei) che partecipano alla rassegna polacca, con la Grecia in apertura e la Polonia, padrona di casa, a chiudere. Tanta musica, danza e coreografie, sul palco si sono esibiti giovani talenti polacchi come Tribbs e Roxy Wegiel, il gruppo ucraino Kalush Orchestra, protagonista all’Eurovision. La seconda parte della rappresentazione è stata invece un omaggio alle personalità più importanti della storia polacca, da Frederic Chopin a Niccolò Copernico, fino a Papa Giovanni Paolo II, Karol Jozef Wojtyla. Tanti applausi per la “squadra polacca all time” con un video celebrativo dei dieci sportivi più rappresentativi: le stelle dell’atletica leggera Halina Konopacka, Janusz Kusocinski, Irena Szewinska, Anita Wlodarczyk e Robert Korzeniowski, la campionessa dello sci di fondo Justyna Kowalczyk e il mito del salto con gli sci Adam Malysz, il pilota Robert Kubica e infine i più applauditi, il calciatore Robert Lewandowski e la tennista Iga Swiatek.

Ad aprire i Giochi il presidente della Repubblica polacca Andrzej Duda, fischiato dagli spettatori presenti all’Henryk Reyman Municipal Stadium, e il presidente dei Comitati olimpici europei, Spyros Capralos, mentre il presidente del Cio Thomas Bach ha inviato un messaggio video. Da domani, per 11 giorni di gara, oltre 7.000 atleti provenienti da tutto il continente si sfideranno in 28 discipline diverse. La squadra azzurra, rappresentata stasera nella cerimonia d’apertura da 67 dei 331 atleti (165 donne e 166 uomini) in gara in Polonia, parte con l’ambizione di migliorare le 41 medaglie vinte a Minsk 2019, forte di ben 7 campioni olimpici (Mauro Nespoli, Jessica Rossi, Gabriele Rossetti, Gianmarco Tamberi, Filippo Tortu, Fausto Desalu e Lorenzo Patta) per un totale di 20 medagliati. I Giochi Europei di Cracovia assumono particolare valore perché sono ben 11 le discipline in programma che distribuiscono carte olimpiche per i Giochi di Parigi 2024, mentre altre 9 mettono in palio punti per il ranking olimpico.

Dopo i buoni risultati ottenuti nella prima giornata della canoa velocità (K4 500 e C2 500 già in finale, entrambe discipline olimpiche), dal nuoto artistico (secondo posto per la squadra e sesto posto per il duo Cerruti/Ruggiero) e dal padel (doppi azzurri al 2° turno senza problemi), domani si comincia a fare sul serio con le prime carte olimpiche in palio nel tiro a segno: il vincitore e la vincitrice delle finali della pistola 10 metri garantiranno un posto nazione al proprio paese. Il programma prevede inoltre karate, padel, canoa velocità, nuoto artistico, ciclismo bmx freestyle, tuffi e arrampicata. La piattaforma OTT di Italia Team all’indirizzo https://tv.italiateam.sport/ trasmetterà domani le finali del tiro a segno (pistola 10 metri), arrampicata (speed femminile), canoa velocità e karate.