Italia-Francia domani in tv: canale, orario e streaming Europei Under 21 2023

Giovedì 22 giugno alle 20:45 l’Italia Under 21 esordirà contro i pari età della Francia agli Europei di categoria. Dopo la rifinitura della mattinata, gli azzurrini scenderanno in campo contro una delle favorite del torneo, che può vantare talenti in ogni zona del campo, a partire da Gouiri, attaccante del Rennes reduce da una grande stagione. Anche l’Italia può schierare giocatori di esperienza, su tutti Sandro Tonali ‘prestato’ dalla nazionale A per questo appuntamento. Gli azzurrini di Paolo Nicolato sognano i tre punti in un primo match impegnativo di questa rassegna continentale. La partita potrà essere seguita in diretta tv esclusiva su Rai 1 oltre che in streaming sulla piattaforma Rai Play. Sportface.it vi offrirà aggiornamenti in tempo reale, con approfondimenti, moviola e le parole dei protagonisti.