Quanto dura l’Isola dei Famosi 2023? Quando inizia, quando finisce e quante puntate ci sono quest’anno

Finalmente è finita l’attesa per l’Isola dei Famosi. E’ infatti realtà l’edizione del 2023 del reality show amatissimo, in cui alcuni vip sono costretti a trascorrere alcuni mesi su un’isola semi-deserta in cui devono sfruttare le loro capacità per sopravvivere, scampare all’eliminazione e arrivare così fino in fondo, salvandosi sia dal televoto che dai pericoli dell’isola stessa. La nuova edizione è cominciata lunedì 17 aprile e non mancano i personaggi famosi naufragati sull’isola: andiamo a scoprire quanto dura, quando finisce nel 2022, le date e quante puntate ci sono quest’anno.

IN CHE LUOGO SI TROVA L’ISOLA

QUANTO DURA L’ISOLA DEI FAMOSI 2023?

Quanto dura l’Isola dei Famosi 2023? Quest’edizione durerà 64 giorni (poco più di due mesi) per un totale di dieci puntate. Sarà dunque più corta rispetto agli scorsi anni, in cui le puntate erano dodici per un totale di quasi tre mesi. Per essere ancora più precisi, dunque, l’Isola dei Famosi finirà con la finale del 19 giugno 2023. Ogni puntata, ricordiamo, dura circa 200 minuti e va in onda ogni lunedì in prima serata su Canale 5.