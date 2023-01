Lotteria Italia 2023, a che ora escono i biglietti vincenti dei premi di consolazione?

Ci siamo, oggi venerdì 6 gennaio saranno estratti i biglietti vincenti della Lotteria Italia 2023. Di pari passo con i cinque ricchissimi premi di prima categoria (un biglietto vale addirittura cinque milioni di euro) c’è attesa spasmodica anche per conoscere biglietti vincenti dei premi di consolazione, quelli non milionari ma di sicuro sempre sostanziosi: si tratta dei premi di seconda categoria da 50.000 euro con 20 tagliandi in tutto (stime non ufficiali ma ufficiose e passibili di modifiche) e i premi di terza categoria da 25.000 euro con 100 tagliandi in tutto (stime non ufficiali ma ufficiose e passibili di modifiche).

Tanti possessori dei biglietti si stanno chiedendo allora quando verranno resi noti questi premi di consolazione, che come ogni anno non saranno comunicati direttamente in modo chiaro nel corso della trasmissione di Amadeus “I soliti ignoti” su Rai Uno, come avviene per i biglietti vincenti di prima categoria. Sportface.it li comunicherà immediatamente una volta usciti, in un lasso di tempo che negli scorsi anni è oscillato tra la tarda serata (23.30 in avanti) e la mattina presto del giorno dopo.