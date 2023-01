Regolamento Lotteria Italia 2023: come funziona l’estrazione e come riscuotere i premi

Ci siamo, torna l’appuntamento attesissimo con l’estrazione della Lotteria Italia 2023 che come ogni anno nel giorno dell’Epifania mette in palio tanti soldi ad alcuni fortunati italiani che hanno comprato i biglietti dello storico concorso a premi. Ma come funziona l’estrazione e come riscuotere i premi? Andiamo allora a scoprire il regolamento completo. Come ogni anno, i biglietti sono suddivisi in venti serie alfabetiche da 500.000 biglietti ciascuna, il totale dei biglietti emessi e in commercio in tutta Italia è pari dunque a dieci milioni. Come lo scorso anno, il primo premio vale 5 milioni di euro: le vincite sono divise in tre diverse categorie e l’ammontare delle stesse è deciso dai notai a ridosso dell’estrazione, ma è già noto come nella prima categoria gli altri tagliandi vincenti siano da 2 milioni, 1 milione e due da 500.000 euro.

Durante I soliti ignoti di stasera su Rai Uno saranno resi noti i premi, Sportface.it non vi lascerà soli perché vi proporrà anche il recap dei premi “minori”. Torniamo alle modalità. Su ogni biglietto è riportato un codice con lettere e numeri, da confrontare con quello letto da Amadeus in tempo reale per capire se si tratta di quello vincente. Chi dovesse essere in possesso di un ticket vincente, avrà sei mesi di tempo per poter riscuotere la vincita. I biglietti vincenti estratti saranno pubblicati anche sulla Gazzetta Ufficiale. Per riscuotere i premi occorrerà presentare il tagliando nella sua integrità e in originale in una banca Intesa Sanpaolo oppure agli Uffici Premi di Lotterie Nazionali, oppure spedirlo (a rischio e pericolo) via posta.