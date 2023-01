Lotteria Italia 2023, montepremi e soldi in palio: tutti i premi che si possono vincere

Nuovo, consueto appuntamento dell’Epifania con la Lotteria Italia. Il 6 gennaio 2023 torna l’estrazione che regala tanti soldi ai fortunati possessori dei biglietti vincenti: ecco dunque le indicazioni sul montepremi complessivo e su quali siano in soldi in palio, con le informazioni sommarie su tutti i premi che si possono vincere. Durante I soliti ignoti su Rai Uno, lo ricordiamo, verranno rivelati in diretta i biglietti vincenti, tramite il codice identificativo che dovrà essere confrontato su quello che appare su ciascun tagliando.

Bisogna innanzitutto precisare che il montepremi esatto e le vincite dei biglietti vincenti saranno rese note soltanto a ridosso dell’estrazione, per tanto queste sono informazioni ufficiose e non ufficiali. La prima categoria di premio è quella più sostanziosa e che fa sognare gli italiani: il primo premio è infatti da 5 milioni di euro, il secondo da 2 milioni, il terzo da 1 milione, il quarto da 500.000 euro, il quinto da 250.000 euro. I premi, bisogna ricordare, possono variare in extremis in base a calcoli sulle vincite. Nella seconda categoria, ogni biglietto vincente vale 50.000 euro per un totale di venti tagliandi vincenti. Nella terza categoria presenti 100 premi da 25.000 euro per i biglietti vincenti.