Lotteria Italia 2023, a che ora verranno estratti i biglietti vincenti? Orario e come seguirli in diretta

E’ di nuovo giunto il grande giorno della Lotteria Italia, che come ogni anno nel giorno dell’Epifania torna per regalare milioni di euro agli italiani più fortunati: sale l’attesa, dunque andiamo a scoprire a che ora saranno estratti i biglietti vincenti e come seguirli in diretta in tv. Anche nell’appuntamento del 6 gennaio 2023 l’orario è quello canonico, della prima serata televisiva, nel corso della trasmissione I Soliti Ignoti che prende il via alle ore 20.30 su Rai Uno. I premi di prima categoria, vale a dire quelli più sostanziosi, saranno resi noti soltanto a fine trasmissione, presumibilmente dopo le ore 23, ma il consiglio è sempre quello di sintonizzarsi con largo anticipo per essere certi di non perdersi proprio nulla.

Sportface vi proporrà in tempo reale gli aggiornamenti sui biglietti vincenti e sui rispettivi premi, mentre quelli di “consolazione” non verranno comunicati in tv ma saranno disponibili in un secondo momento, presumibilmente entro la mezzanotte. I biglietti vincenti, in ogni caso, saranno pubblicati dalla Lotteria Italia anche sulla Gazzetta Ufficiale, in modo da essere consultati anche giorni dopo (per riscuotere i premi ci sono sei mesi a disposizione) per chi non dovesse riuscire a seguire Rai Uno in diretta.