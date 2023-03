Grande Fratello Vip 2023, quando finisce? Ecco la data annunciata da Signorini

Dopo sette lunghissimi mesi la settima edizione del Grande Fratello Vip sta per finisce. Sarà infatti lunedì 3 aprile 2023 il giorno della finalissima che decreterà la vincitrice o il vincitore del reality condotto da Alfonso Signorini e che va in onda su Canale 5 tutti i lunedì e tutti i giovedì in doppio appuntamento. Nella casa più spiata degli italiani sono stati tanti gli avvenimenti in questi lunghissimi sette mesi: squalifiche, liti, discussioni, nuove coppie amorose e tanto altro. Ma tutto ciò, almeno per quest’anno, sta per terminare. Lunedì 3 aprile l’ultima puntata.