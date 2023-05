Eurovision 2023, come votare Marco Mengoni? Chiamata e sms, come funziona il televoto

Cresce l’attesa per scoprire chi vincerà l’Eurovision 2023, in programma a Liverpool: ma come votare in finale, per Marco Mengoni o per altri artisti? Tante le opzioni tra chiamata e sms, ecco come funziona il televoto. Bisogna subito mettere in chiaro che i cittadini italiani non possono esprimere la loro preferenza per Marco Mengoni, ma votare solo per artisti di altre nazioni.

A dirlo è il regolamento, ma andiamo a capire con precisione cosa prevede. Il voto totale sarà composto per il 50 per cento da quello del pubblico tramite televoto e per il 50 per cento dalla preferenza di una giuria di esperti. I risultati della giuria saranno quindi sommati a quelli del televoto in finale, così da determinare il vincitore. Si potrà votare soltanto al termine dell’esibizione dei cantanti e per circa 15-20 minuti dopo l’apertura ufficiale.

Come votare da casa? Come funziona il televoto

Ogni spettatore potrà esprimere un massimo di cinque voti per ogni utenza telefonica, sia fissa che mobile. Sarà possibile votare tramite chiamata telefonica da rete fissa al 894.222 digitando il codice identificativo del cantante comunicato nel corso della serata, al prezzo di 0.51 centesimi, oppure tramite sms solo da linee mobili al numero 475.475.0, con scritto nel testo il numero identificativo del cantante, costo 0.50 o 0.51 centesimi. Infine, si potrà esprimere il proprio voto anche tramite app per mezzo dell’applicazione ufficiale dell’Eurovision Sogn Contest.