Montepremi Eurovision Song Contest 2023: soldi e quanto guadagna il vincitore

Il montepremi e il prize money di Eurovision Song Contest 2023, la manifestazione canora europea giunta all’edizione numero 67. Dopo la vittoria dei Maneskin di due anni fa, l’Italia proverà a tornare sul gradino alto e si affiderà a Marco Mengoni, che canterà la sua ‘Due vite’ che gli ha permesso di vincere il Festival di Sanremo. Appuntamento a Liverpool con la prima semifinale martedì 9 maggio, la seconda semifinale giovedì 11 maggio e la finalissima sabato 13 maggio. L’Italia è tra i primi cinque paesi europei, dunque direttamente in finale. Ma quanto guadagnano gli artisti all’Eurovision? Quanto guadagna il vincitore? Quale cifra spetta a Marco Mengoni? Scopriamolo assieme

Quanto guadagna il vincitore di Eurovision 2023? Cifre e soldi Marco Mengoni

Come negli scorsi anni, non è previsto un premio in denaro per il vincitore o per i partecipanti, anche se il paese vincitore avrà tradizionalmente l’onore di ospitare la prossima edizione di Eurovision Song Contest. I compensi economici sono comunque numerosi e deriveranno dalla popolarità per i cantanti vincitori o che si faranno maggiormente votare: ciò si traduce in vendite e notorietà più alte, anche in base alla posizione finale dei vari artisti.