Finale Eurovision 2023 in tv: data, orario, canale, diretta streaming, ospiti e scaletta

Sabato 13 maggio va in scena la finale dell’Eurovision Song Contest 2023 che quest’anno si terrà a Liverpool. Questa sera ci sarà finalmente l’esibizione di Marco Mengoni insieme a quella degli altri 25 finalisti, che si contenderanno la vittoria della 67esima edizione. Appuntamento a partire dalle ore 20:35: la finale verrà trasmessa in chiaro dalla Rai su Rai Uno (canale 1 del Digitale Terrestre, in HD sul canale 501, canale 1 e 101 di TivùSat e canale 101 di Sky), su Rai 4K (canale 210 di TivùSat), e in contemporanea su Rai Radio2. L’Eurovision 2023 in tv va in onda anche su San Marino Rtv, canale 831 del Digitale Terrestre, e sul canale 99 del Digitale Terrestre RSI La1 raggiungibile da chi vive nelle province autonome di Trento e Bolzano.