Regolamento Eurovision 2023: come funziona, come si vota, format e serate

L’Eurovision Contest 2023 andrà in scena a Liverpool e si appresta a riunire di fronte allo schermo milioni di appassionati. Dopo la vittoria dell’Ucraina, che per ovvie ragioni non ha potuto ospitare l’evento (venendo sostituita dall’Inghilterra, seconda classificata), tanti cantanti tenteranno di scrivere il proprio nome nell’albo d’oro. Tra questi Marco Mengoni, vincitore del Festival di Sanremo con la sua ‘Due vite’ e determinato a conquistare anche il pubblico europeo.

IL REGOLAMENTO

Già qualificate per la finale Italia, Francia, Germania, Spagna e Regno Unito, certe di presenziare all’atto conclusivo della manifestazione, che si svolgerà sabato 13 maggio. Tutte le altre 35 nazioni dovranno invece contendersi il pass per la finale. I migliori 10 brani delle due semifinali, infatti, andranno a comporre il roster della finale dell’Eurovision, per un totale di 25 concorrenti nella serata di sabato a lottare per il successo.

I voti saranno definitivi dopo il giudizio delle giurie nazionali e del televoto da casa, entrambe con la medesima importanza, ovvero il 50% del totale. Per far sì che non si presentino irregolarità, il pubblico e la giuria non potranno ovviamente votare per l’artista o gli artisti della nazione che rappresentano; ad esempio, un giudice italiano non può votare Marco Mengoni. La giuria stilerà in ultima istanza una lista delle 10 canzoni preferite, mentre ognuno dei partecipanti in gara avrà diritto a un voto, come nelle precedenti edizioni.