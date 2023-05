Eurovision 2023, tutti i cantanti e le canzoni in gara: le nazioni al via, Italia con Marco Mengoni

Attesa alle stelle per la nuova edizione di Eurovision 2023 – Eurovision Song Contest di Liverpool, che quest’anno si tiene in Inghilterra in virtù del secondo posto della scora edizione. Per ovvi motivi, infatti, la vincitrice Ucraina non ha potuto ospitare l’evento. Andiamo a scoprire allora quali sono tutti i cantanti e le canzoni in gara quest’anno, tante come di consueto le nazioni al via. L’Italia si presenta come una delle possibili favorite e si affida a Marco Mengoni, che ha conquistato Sanremo pochi mesi fa con Due Vite. Alla manifestazione partecipa un artista per ciascuna nazione europea. Ecco di seguito la lista completa con tutti i partecipanti di questa edizione.

Prima semifinale

Norvegia: Alessandra – Queen of kings

Malta: The Busker – Dance (Our own party)

Serbia: Luke Black – Namo mi se spava

Lettonia: Sudden Lights – Aijā

Portogallo: Mimicat – Ai coração

Irlanda: Wild Youth – We are one

Croazia: Let 3 – Mama šč!

Svizzera: Remo Forrer – Watergun

Isreale: Noa Kirel – Unicorn

Moldavia: Pasha Parfeni – Soarele şi luna

Svezia: Loreen – Tattoo

Azerbaijan: TuralTuranX – Tell me more

Repubblica Ceca: Vesna – My sister’s crown

Olanda: Mia Nicolai & Dion Cooper – Burning daylight

Finlandia: Käärijä – Cha cha cha

Seconda semifinale

Danimarca: Reiley – Breaking My Heart

Armenia: Brunette – Future Lover

Romania: Theodor Andrei – D.G.T. (Off and On)

Estonia: Alika – Bridges

Belgio: Gustaph – Because Of You

Cipro: Adrew Lambrou – Break A Broken Heart

Islanda: Diljá – Power

Grecia: Victor Vernicos – What They Say

Polonia: Blanka – Solo

Slovenia: Joker Out – Carpe Diem

Georgia: Iru – Echo

San Marino: Piqued Jacks – Like An Animal

Austria: Teya & Salena – Who The Hell Is Edgar?

Albania: Albina & Familja Kelmendi – Duje

Lituania: Monika Linkytė – Stay

Australia: Voyager – Promise

Già in finale

Francia: La Zarra – Evidemment

Italia: Marco Mengoni – Due vite

Spagna: Blanca Paloma – Eaea

Germania: Lord of the Lost – Blood & Glitter

Ucraina: Tvorchi – Heart of Steel

Regno Unito: Mae Muller – I Wrote a Song