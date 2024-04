Volley, Superlega 2023/2024: Perugia vince lo Scudetto, Monza ko a gara-4

Perugia è Campione d’Italia: Monza sconfitta a gara-4 della finale Scudetto dei Playoff della Superlega 2023/2024 di volley maschile. I brianzoli di Massimo Eccheli iniziano bene aggiudicandosi il primo set davanti al proprio pubblico, ma non riescono a ripetere il successo di gara-2 ed allungare la serie a gara-5. La formazione di Angelo Lorenzetti sale di colpi ed emerge alla distanza, assicurandosi per 3-1 (19-25, 25-23, 27-25, 25-20) la vittoria che vale il tricolore. Ai brianzoli non bastano i 20 punti di Stephen Maar, mentre tra i Block Devils spiccano i 25 punti di un determinante Wilfredo Leon. Perugia si aggiudica così il secondo Scudetto della sua storia dopo quello ottenuto nella stagione 2017/2018. Si tratta del quarto trofeo stagionale per i Block Devils, che si sono aggiudicati anche Supercoppa italiana, Coppa Italia e Mondiale per Club. Si infrange invece solo in finale il sogno di Monza, che comunque conquista una storica qualificazione alla Champions League. Di seguito, la cronaca di gara-4 Monza-Perugia della finale Scudetto della Superlega 2023/2024.

RIVIVI IL LIVE DELLA PARTITA

CALENDARIO FINALE PLAYOFF SCUDETTO: DATE, ORARI E TV

IL CALENDARIO COMPLETO DEI PLAYOFF: DATE, ORARI E TV

PLAYOFF SUPERLEGA 2023/2024: TUTTI I RISULTATI

TABELLONE PLAYOFF: TUTTI GLI ACCOPPIAMENTI

REGOLAMENTO PLAYOFF SUPERLEGA 2023/2024: COME FUNZIONANO

CALENDARIO VOLLEY 2023: TUTTI GLI EVENTI

VOLLEY, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANO

LA CRONACA DI GARA-4 MONZA-PERUGIA

Nel primo set, dopo un avvio equilibrato (8-8), Monza prova subito a scappar via (11-9) e stacca gli avversari forzando al servizio e sfruttando muri devastanti (19-14). Nel finale Perugia prova ad accorciare (21-18), ma i padroni di casa non si fanno sorprendere (23-18) e chiudono la frazione (25-19). La reazione dei Block Devils arriva nel secondo set (2-4), ma i brianzoli rispondono (5-5) e con un break di quattro punti tenta l’allungo (11-7). Perugia fatica a trovare ritmo (12-8), ma poi Leon scalda il braccio e trascina la squadra (16-15). Gli uomini di Lorenzetti tornano in vantaggio (17-18), Monza rimane incollata (23-23) ma nel finale la spuntano gli ospiti (23-25).

Nel terzo set Perugia riprende da dove aveva lasciato (4-7), mentre Monza fatica a trovare ritmo (8-12) e perde contatto con gli avversari (13-19). I padroni di casa non si danno per vinti e provano a ricucire (16-19), i Block Devils sembrano in controllo (20-24) ma il turno al servizio di Ran Takahashi è semplicemente devastante (24-24). Ai vantaggi però è Perugia a spuntarla, sfruttando le imprecisioni avversarie (25-27). Nel quarto set Perugia preme subito sull’acceleratore (0-3), Monza perde la bussola (10-15) ma poi riesce a reagire e si riporta a -1 (16-17). La formazione ospite però non lascia troppo spazio ai brianzoli (16-19) e va a prendersi il successo (20-25) che vale lo Scudetto.