Volley, semifinale Playoff Superlega 2023/24: Perugia rimonta e batte 3-1 Milano, è avanti 2-1 nella serie

La Sir Susa Vim Perugia si aggiudica gara3 delle semifinali play-off di Superlega 2023/2024 battendo 3-1 (20-25 25-18 25-13 25-21) in rimonta l’Allianz Milano. Prova di forza della squadra umbra, che dopo un primo set sotto tono ha alzato il ritmo superando agilmente la resistenza della formazione meneghina. Giannelli e compagni si portano così avanti 2-1 nella serie, in vista di gara4, in programma giovedì 11 aprile a Milano.

LA CRONACA DEL MATCH – Nel primo set parte forte Milano grazie a un Reggers sugli scudi, incontenibile in avvio per la difesa di casa. Anche Ishikawa ci mette del suo e gli ospiti allungano sul +5, per poi chiudere 25-20 grazie all’ace di Porro. Qui però si spegne la formazione di Piazza, che già in avvio di secondo parziale va sotto 4-0. Perugia si sblocca e grazie a Semeniuk e Ben Tara prende il largo, scappando via sul +8. Il parziale si chiude 25-18 senza grossi patemi per la squadra di Lorenzetti. Il terzo set è equilibrato in avvio, fino al 9-8 firmato da Ishikawa.

A questo punto però si scatenano i Block Devils, infilando una serie di punti consecutivi che gli permette di scappare a +10 grazie al solito Ben Tara e a Russo. Milano rompe il digiuno troppo tardi e capitola nuovamente, questa volta con il pesante passivo di 25-13. L’inizio di quarto set è ancora a favore di Perugia, che vuole chiudere rapidamente la pratica. Milano però riesce a rientrare nel punteggio, prima di alzare definitivamente bandiera bianca. La spallata decisiva è merito di Semeniuk e Plotnytskiy, con Ben Tara che chiude la gara con l’attacco vincente del 25-21. Perugia è così avanti nella serie e può esultare.