Basket, Serie A2 2023/2024: cadono Fortitudo e Udine, Forlì continua a vincere

I risultati dell’ottava giornata della fase a orologio della Serie A2 2023/2024 di basket. Proseguono le sfide incrociate tra le squadre del girone rosso e quelle del girone verde, con diversi match che oggi hanno riservato non poche sorprese. Su tutte le sconfitte di Fortitudo Bologna e Udine, battute dalle due compagini che condividono l’ultimo posto in classifica nel girone verde. Agrigento ha infatti superato Bologna 81-79, rimontando nell’ultimo quarto a una prestazione super di Lorenzo Ambrosin (32 punti). Ancor più netta l’affermazione di Monferrato, che sempre davanti al pubblico amico ha vinto 88-71 contro Udine. In questo caso non sono bastati i 23 punti di Alibegovic ai friulani per evitare una sconfitta inattesa e pesante.

RISULTATI E CLASSIFICHE AGGIORNATE

Prosegue invece senza intoppi la marcia di Forlì in vetta al girone rosso. Vittoria numero 25 in 30 match giocati che arriva grazie al successo per 80-85 in casa di Vigevano. Zampini e Johnson con 18 punti a testa guidano gli ospiti a una vittoria che sembra mettere in ghiaccio il primato del girone. Vittoria anche per Cantù, che in attesa del match di domani fra Torino e Rimini si porta al secondo posto solitario nel girone verde grazie al 79-75 su Piacenza. Young miglior marcatore con 17 punti. Negli altri match di giornata netta vittoria di Chiusi in casa della Luiss Roma (56-81), mentre Rieti regola Cento per 84-75.