Volley, Playoff 5° posto Superlega 2023/2024: Civitanova perde ancora, vola Piacenza

Si è aperta con il successo di Piacenza la serata di mercoledì in cui sono andati in scena tre match validi per la terza giornata del girone dei Playoff 5° posto della Superlega 2023/2024 di volley maschile. I biancorossi di Andrea Anastasi, dopo la sofferta vittoria interna contro Verona, sono tornati sul campo di casa e hanno conquistato il terzo successo, piegando Modena con il punteggio di 3-1 (25-15, 20-25, 25-16, 25-23).

Niente da fare per i canarini di Francesco Petrella, reduci dal successo al tie-break contro Cisterna, che hanno lasciato il PalaBanca Sport di Piacenza a mani vuote. Passaggio del turno sempre più vicino per Antonov e compagni, attualmente primi a quota 8 punti. Distante una sola lunghezza Verona, che ha firmato l’upset della serata, espugnando l’Eurosuole Forum di Civitanova Marche.

Grande vittoria in tre set per gli scaligeri di Rado Stoytchev, che dopo aver trascinato al tie-break Piacenza si sono resi protagonisti di un’altra grande prestazione, imponendosi contro la Lube Civitanova per 0-3 (22-25, 23-25, 17-25). Altro ko pesante invece per cucinieri di Gianlorenzo Blengini, incapaci di rialzare la testa dopo la netta sconfitta a Padova.

Infine, successo interno per Cisterna, che ha regolato Padova con il punteggio di 3-1 (19-25, 25-14, 25-21, 25-19). Gli uomini di Guillermo Falasca, dopo la sconfitta incassata al tie-break a Modena, hanno ottenuto il primo successo nel girone per alimentare il sogno di conquistare un posto in Europa. Al tappeto i veneti di Jacopo Cuttini, fermi a quota 3 punti.

IL PROGRAMMA COMPLETO DEI PLAYOFF: DATE, ORARI E TV

TABELLONE PLAYOFF SCUDETTO: TUTTI GLI ACCOPPIAMENTI

PLAYOFF SUPERLEGA 2023/2024: TUTTI I RISULTATI

REGOLAMENTO PLAYOFF SUPERLEGA 2023/2024: COME FUNZIONANO

CALENDARIO VOLLEY 2023: TUTTI GLI EVENTI

VOLLEY, QUALIFICAZIONI PARIGI 2024: COME FUNZIONANO