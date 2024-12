Tutto come da pronostico per l’Itas Trentino nella partita inaugurale della Pool B del Fivb Mondiale per Club 2024 di volley maschile. Gli uomini di Fabio Soli, trionfatori dell’ultima Champions League, iniziano in maniera positiva il loro cammino nel torneo intercontinentale, sconfiggendo per 3-0 (25-12, 25-22, 25-21) lo Yazd, formazione iraniana guidata da coach Rahman Mohammadirad, seconda classificata al mondiale asiatico per club. All’Arena Sabiazinho Tancredo Neves di Uberlandia, in Brasile, affermazione netta per la squadra italiana, che soffre leggermente solo nella parte centrale del secondo set, riuscendo però ad alzare sempre il livello nei momenti topici della sfida. Top scorer del match con i suoi 11 punti è Daniele Lavia con i 10 di Michieletto e i 9 di Rychlicki a fare da contorno. Prossimo impegno nella competizione, per i gialloblu, domani contro gli argentini del Ciudad Voley (ore 14).

PROGRAMMA MONDIALE PER CLUB: DATE, ORARI E TV

FORMULA E REGOLAMENTO

VOLLEY MASCHILE, STAGIONE DEI CLUB 2024/2025: TUTTE LE DATE

LA CRONACA DEL MATCH

Trento parte subito forte con un primo tempo di Flavio, un ace di Pellacani e un attacco vincente di Lavia che permettono di mettere le cose in chiaro. Dominante l’avvio della compagine italiana, che tocca gli 8 punti di vantaggio per poi chiudere addirittura sul 25-12 la prima frazione di gioco. Michieletto e compagni partono bene anche nel corso del secondo parziale, ma dopo un iniziale vantaggio di 5-2 subiscono il rientro di puro orgoglio da parte della squadra iraniana, che sul 10-10 trova la prima parità del match. Lo Yazd riesce anche a portarsi avanti sul 12-14 e fino al 16-17, ma qui si apre una striscia di quattro punti consecutivi che riportano l’Itas avanti 20-17 per poi chiudere 25-22. Sviluppo abbastanza simile nel terzo set, con Trento sempre a guidare nel punteggio, ma con gli avversari che provano a restare nella contesa fino alla fine. Questa volta, però, l’allungo decisivo arriva prima e senza particolari patemi Lavia e soci chiudono 25-21 con il vincente di Magalini da zona 4.