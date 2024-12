Il calendario completo del Mondiale per Club di Superlega 2023/2024 di volley maschile, in programma da martedì 10 a domenica 15 dicembre alla Sabiazinho Arena di Uberlandia, in Brasile. Si avvicina la fine dell’anno e arriva, come di consueto, la rassegna iridata riservata alle società. Nelle ultime due edizioni ha conquistato l’ambito trofeo Perugia, che quest’anno non parteciperà. L’Italia sarà però presente con altre due formazioni: Itas Trentino (vincitrice della Champions League 2024) e Cucine Lube Civitanova (che sostituisce Jastrzebski Wegiel, seconda classificata in Champions, che ha dato forfeit). Le squadre partecipanti iniziano il torneo suddivise in due pool da quattro ciascuno, da disputare con la formula del girone all’italiano. Le prime due classificate di ogni gruppo accedono alle semifinali: le due vincitrici poi si sfideranno per il titolo. Di seguito, il programma dettagliato con date e orari italiani e le informazioni per seguire tutte le partite.

CALENDARIO MONDIALE PER CLUB VOLLEY MASCHILE 2024

MARTEDÌ 10 DICEMBRE 2024

14:00 Itas Trentino-Shahdab Yazd (Pool B)

17:30 Foolad Sirjan Iranian-Cucine Lube Civitanova (Pool A)

21:00 Sada Cruzeiro-Ciudad Voley (Pool B)

MERCOLEDÌ 11 DICEMBRE 2024

00:30 Praia Clube-Al Ahly SC (Pool A)

14:00 Itas Trentino-Ciudad Voley (Pool B)

17:30 Foolad Sirjan Iranian-Al Ahly SC (Pool A)

21:00 Sada Cruzeiro-Shahdab Yazd (Pool B)

GIOVEDÌ 12 DICEMBRE 2024

00:30 Praia Clube-Cucine Lube Civitanova (Pool A)

21:00 Praia Clube-Foolad Sirjan Iranian (Pool A)

VENERDÌ 13 DICEMBRE 2024

00:30 Itas Trentino-Sada Cruzeiro (Pool B)

21:00 Sada Cruzeiro-Shahdab Yazd

SABATO 14 DICEMBRE 2024

00:30 Cucine Lube Civitanova-Al Ahly SC (Pool A)

17:30 Semifinale (1A-2B)

21:00 Semifinale (1B-2A)

DOMENICA 15 DICEMBRE 2024

15:00 Finale 3°/4° posto

18:30 Finale 1°/2° posto