La diretta live di Bayer Leverkusen-Inter, match valido per la sesta giornata della fase campionato di Youth League 2024/2025. Inizio strepitoso per i nerazzurri, al comando della classifica da soli con 15 punti e un incredibile percorso da imbattuti: contro le Aspirine l’obiettivo è trovare la sesta vittoria e sigillare di fatto la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta. I tedeschi invece sono in flessione dopo un buon inizio: le due sconfitte contro Liverpool e Red Bull Salisburgo hanno aggravato la classifica, che li vede al 21esimo posto con 7 punti, soglia limite attuale per il passaggio del turno. L’incontro andrà in scena nella giornata di martedì 10 dicembre alle ore 14.00. Sportface.it seguirà l’evento attraverso un live testuale e fornirà diversi approfondimenti sulla sfida.

COME SEGUIRE IL MATCH

BAYER LEVERKUSEN-INTER 0-1 (63′ Zanchetta)

FINISCE QUI: vince ancora l’Inter, corsaro sul campo del Leverkusen! Sei parte e sei vittorie per i nerazzurri, che chiudono dunque la fase campionato al comando

90’+1 – Ammonito il match winner Zanchetta

90′ – 4′ di recupero

85′ – Alajbegovic! Prova a pungere il Bayer, conclusione respinta da Taho

76′ – HAWIGHORST! Ci prova il Leverkusen, ma il colpo di testa finisce a lato!

74′ – Ammonito Maye

63′ – INTER IN VANTAGGIO! Palla respinta dall’area di rigore dei tedeschi, Zanchetta calcia al volo e spedisce il pallone nell’angolino per l’1-0!

60′ – Ammonito Hawighorst nel Bayer

58′ – Due cambi nell’Inter: entrano Tigani e Alexiou per Topalovic e Motta

54′ – MOTTA! Gran tiro da fuori, alza in calcio d’angolo l’estremo difensore delle Aspirine!

48′ – Ci prova Topalovic ma la sua conclusione è troppo centrale, para facile Schlich

46′ – Al via la ripresa!

FINE PRIMO TEMPO

45’+1 – Giallo anche per Topalovic

45′ – 2′ di recupero

35′ – Ammonito Zouin

22′ – PALO DI LAVELLI! Cross di Topalovic, acrobazia dell’attaccante nerazzurro e palla che scheggia il legno!

20′ – Ritmi alti in questo avvio, ma il risultato non si sblocca ancora

13′ – Zanchetta! Finisce fuori il tiro del centrocampista dell’Inter

7′ – Si fanno vedere anche i padroni di casa in ripartenza, ma la conclusione di Mensah è larga

4′ – Lavelli! Tentativo del centravanti nerazzurro, si oppone coi piedi Schlich

1′ – Via al match!

13.55 – Buon pomeriggio amici di Sportface e benvenuti alla diretta testuale del match di Youth League tra Bayer Leverkusen e Inter!