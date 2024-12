La Ferrari ha annunciato quest’oggi un accordo pluriennale a partire dal 2026 con Andretti Formula Racing LLC per la fornitura di power unit e cambi alla scuderia guidata da TWG Global e General Motors, a condizione che la casa statunitense di Indianapolis riceva conferma scritta dalla F1 e che dunque la sua iscrizione al Campionato FIA di Formula 1 del 2026 venga accettata e approvata. Come rende noto Ferrari in un comunicato, l’accordo è visto come una mossa strategica per entrambe le parti, poiché permette a Ferrari di espandere la sua influenza nel campionato di F1 e ad Andretti di beneficiare della tecnologia avanzata e dell’esperienza della casa di Maranello.

Andretti con l’obiettivo F1

Attiva già dal 2014 nella Formula E, la Andretti punta dunque con decisione ad entrare anche nel mondo della Formula Uno. Da pochi mesi la scuderia a stelle e strisce ha inaugurato la nuova sede a Silverstone, e dato il rifiuto per la stagione 2025, l’obiettivo si è spostato verso la stagione successiva, nel 2026. Le mire di Andretti sarebbero quelle di aprire anche un vivaio e creare un team anche per la F2 e F3.