Termina con la più classica delle sconfitte indolori la pool B per l’Itas Trentino al Mondiale per club di volley. In quel di Uberlandia, dove la prima posizione nel girone era già stata conquistata aritmeticamente dopo le prime due giornate di gare, coach Fabio Soli decide di far riposare alcuni dei suoi big quali Michieletto e Lavia, ma Trento comunque lotta alla pari contro i brasiliani del Sada Cruzeiro, in grado di imporsi soltanto al tie-break per 3-2 (19-25, 25-21, 18-25, 25-16, 15-12 i parziali del match).

Una sfida decisamente equilibrata, in cui ha brillato Magalini con i suoi 19 punti, ben assistito in attacco da un Rychlicki da 18, con anche Bristot (11) e Garcia (10) andati in doppia cifra. Trento ora attendere di conoscere la sua avversaria, mentre la formazione brasiliana dovrà assistere interessata alla partita tra Shahdab Yazd e Ciudad Volley. L’accesso in semifinale arriverebbe solo tramite una vittoria dei già eliminati argentini, mentre lo Shahdab vincendo questa sera diventerebbe la seconda squadra iraniana in semi.

“Non abbiamo vinto la partita, come ci eravamo chiesti alla vigilia in spogliatoio, ma ci siamo andati vicini e dobbiamo essere orgogliosi di quello che abbiamo fatto mettendo in campo una formazione molto sperimentale”, ha commentato l’allenatore della Trentino Itas Fabio Soli al termine della partita. “Le risposte di chi ha giocato sono state infatti davvero positive; siamo riusciti ad esprimere per lunghi tratti una bella pallavolo, facendo più di quanto era logico aspettarsi. Credo che sia stata comunque una bella serata e lo dico perché è stato bello vedere il giusto atteggiamento anche di chi è stato in panchina; un plauso quindi a tutti e adesso possiamo concentrarci sulla semifinale di sabato sera”.

E quesera sera toccherà alla Lube Civitanova provare a raggiungere la semifinale con la prospettiva di un derby tutto italiano. Gli uomini di Giampaolo Medei, sconfitti all’esodio contro il Foolad Sirjan Iranian che ha poi dominato la pool A, si sono rifatti nel secondo match contro il Praia Clube e ora si giocano le chances di passaggio del turno contro gli egiziani dell’Al-Ahly in un match in programma alle 00:30 italiane.