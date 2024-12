Dodici gruppi, sei da cinque squadre e altrettanti da quattro. Il via a marzo, la fine a novembre. Nel mezzo anche dei gironi con le ‘X’ per via degli impegni di Nations League in un calendario già congestionato. Sono in sintesi i dettagli del percorso UEFA di qualificazioni ai Mondiali 2026. Le otto nazionali qualificate ai quarti di finale di Nations League conosceranno infatti le loro avversarie solo dopo le gare di marzo. Tra queste anche l’Italia che se riuscisse ad accedere alle Finals verrebbe inserita in un gruppo da quattro con il via delle qualificazioni iridate in programma a settembre 2025. Saranno sedici le nazionali europee a staccare il pass: le 12 vincitrici dei gironi, più le vincitrici degli spareggi che coinvolgeranno le seconde classificate e le quattro migliori vincitrici dei gironi della Nations League 2024/25 che non hanno concluso la fase a gironi delle European Qualifiers al primo o al secondo posto.

Date delle qualificazioni

Prima giornata

21–22 marzo 2025

Seconda giornata

24–25 marzo 2025

Terza giornata

6-7 giugno 2025

Quarta giornata

9-10 giugno 2025

Quinta giornata (prima giornata per i gruppi con 4 squadre)

4-6 settembre 2025

Sesta giornata (seconda giornata per i gruppi con 4 squadre)

7-9 settembre 2025

Settima giornata (terza giornata per i gruppi con 4 squadre)

9-11 ottobre 2025

Ottava giornata (quarta giornata per i gruppi con 4 squadre)

12-14 ottobre 2025

Nona giornata (quinta giornata per i gruppi con 4 squadre)

13-15 novembre 2025

Decima giornata (sesta giornata per i gruppi con squadre)

16-18 novembre 2025

Date degli spareggi

26 e 31 marzo 2026