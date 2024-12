Tutto pronto per Civitanova-Al Ahly, partita valevole per la Pool A del Fivb Mondiale per Club 2024 di volley maschile. Ultima sfida della fase a gironi di questa rassegna iridata, che poi entrerà nel vivo con le semifinali incrociate. I cucinieri di Giampaolo Medei, dopo la sconfitta all’esordio contro il Foolad Sirjan Iranian e la netta vittoria contro il Praia Clube, vanno a caccia del secondo successo che garantirebbe loro il passaggio del turno. Non bisogna però sottovalutare la compagine egiziana guidata da coach Fernando Munoz Benitez, che ha superato i brasiliani del Praia ed ora vuole sorprendere per tenere vivo il sogno. Chi la spunterà? L’appuntamento è per le ore 00.30 della notte italiana tra venerdì 13 e sabato 14 dicembre all’Arena Sabiazinho Tancredo Neves di Uberlandia, in Brasile. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta la sfida tra Cucine Lube Civitanova ed Al Ahly SC della massima competizione continentale per club.

PROGRAMMA MONDIALE PER CLUB: DATE, ORARI E TV

FORMULA E REGOLAMENTO

VOLLEY MASCHILE, STAGIONE DEI CLUB 2024/2025: TUTTE LE DATE

STREAMING E TV – La partita Civitanova-Foolad Sirjan del Mondiale per Club 2024 di volley maschile sarà visibile per gli abbonati in diretta streaming su volleyballworld.tv, la piattaforma ufficiale della FIVB, ma anche in diretta streaming su DAZN. In alternativa, Sportface.it vi terrà informati con la cronaca al termine e tutti i risultati per non perdersi davvero alcuna emozione.