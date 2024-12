Come vedere oggi in tv Empoli-Torino, partita valida per la sedicesima giornata della Serie A 2024/2025? Ecco canale, orario, diretta streaming e tutto quello che c’è da sapere. Ben diciannove i punti conquistati fin qui dalla compagine allenata da Roberto D’Aversa, che stazione in decima posizione in classifica e vuole mettere altri punti in cascina per pensare a una salvezza tranquilla questa stagione. In settimana è arrivata la brutta notizia del crociato ko per Pellegri, giocatore fondamenale nel corso dell’ultimo mese, ma Esposito e Colombo in attacco hanno dimostrato di poter dare garanzie in questa prima fase di stagione. Il Torino deve invece provare a rialzarsi a tornare alla vittoria che manca ormai dal 25 ottobre. Una striscia negativa che ovviamente non ha fatto che aumentare i malumori all’interno del tifo granata. Il fischio d’inizio è in programma alle ore 20:45 di venerdì 13 dicembre.

STREAMING E TV – La partita sarà visibile in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW, Sky Go e DAZN.