Piacenza batte per 3-0 (25-21, 25-17, 25-19) Monza. Si conclude in un’ora e mezza la partita valida per la seconda giornata di ritorno del campionato di Superlega 2024/2025. Monza mantiene il ritmo degli avversari nel corso del primo parziale, ma nei set successivi le sue prestazioni si appannano. Ottima serata invece per i Lupi, che ottengono il successo con decisione. I tre punti portano gli uomini di Anastasi a una sola lunghezza dal secondo posto occupato da Trento, che però deve ancora disputare la partita contro Cisterna, rinviata per il Mondiale per Club. Il risultato odierno peggiora invece la situazione dei monzesi, che al momento si trovano penultimi in classifica. I ragazzi di Eccheli, infatti, hanno collezionato fin qui solo tre vittorie, incassando un totale di dieci sconfitte.

PIACENZA-MONZA: LA CRONACA

Monza inizia bene la partita, lottando punto a punto con gli avversari e rimanendo in vantaggio per alcuni scambi. Con il passare del tempo, però, Piacenza trova il giusto ritmo, mettendo a punto il sorpasso decisivo. Eccheli ferma il gioco due volte per rimettere ordine tra le fila della propria squadra, ma non è abbastanza. Il punteggio si presenta ravvicinato, ma Piacenza dimostra di avere un ritmo più deciso sul finale. I padroni di casa ottengono il set point sul 24-21, mettendo a terra la palla che vale il 25-21. Gli uomini di Anastasi si portano così avanti per 1-0.

Gli equilibri cambiano con decisione nel corso del secondo set. Monza perde brillantezza e si ritrova da subito all’inseguimento. La Vero Volley appare poco convinta, con anche alcune difficoltà di comunicazione interna. I piacentini sfruttano a proprio favore il momento di crisi degli avversari, prendendo subito il largo. I biancorossi accorciano lievemente le distanze nel corso degli ultimi scambi, ma non riescono ad impensierire gli avversari. Simon trova la palla del set point sul 24-16, con il primo set point che viene annullato. La seconda palla va però a segno a causa di un errore in battuta di Szwarc. Piacenza conquista il parziale per 25-17, spostando il risultato generale sul 2-0.

L’avvio di terzo set segue un copione simile a quello visto nel secondo set. I Lupi tentano di allungare pericolosamente, quando Monza riesce a reagire fino a raggiungere il -1. I ragazzi di Eccheli commettono però poi una serie di leggerezze e di errori, che regalano una grande opportunità a Piacenza. I padroni di casa la colgono al volo per tornare al largo. I monzesi non si perdono d’animo e tornano a -2 sul 18-16, costringendo Anastasi a chiamare time out. Dopo l’interruzione, Piacenza ritrova il giusto ritmo e scioglie gli ormeggi. Simon mette a terra la palla del match point al 24-18, con i biancorossi che chiudono i giochi sul 25-19. Il match termina dunque per 3-0 in favore dei ragazzi di Anastasi.